شاهد: رياضي يبث لحظة مقتله على "فيسبوك لايف"

قالت وسائل إعلام سويسرية إن أحد ممارسي الطيران بالبدلة المجنحة، كان يبث طيرانه على فيسبوك مباشرة عندما حدثت المأساة وأصيب إصابة قاتلة في جبال الألب، الجمعة.

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يجهز بدلة الطيران المجنحة، قبل أن يضع هاتفه المحمول في جيبه ويقول "اليوم أنت تطير معي" ثم ينطلق في الطيران، وبعد لحظات يُسمع صرخة وصوت ارتطام.

وأوردت صحيفة "بليك" اليومية التي تصدر في زوريخ، أن المتابعين الذين كانوا يشاهدون الفيديو أصيبوا بالفزع، وأرسل بعضهم رسائل تطالبه بكتابة أي شيء أو قول أي شيء.

وقالت شرطة مقاطعة كانتون إنه تم انتشال جثة المواطن الإيطالي أرمين ستشميدير البالغ من العمر 28 عاما بالقرب من كانديرستيغ، وهو موقع شهير للقفز والطيران.

ورفضت المتحدثة باسم الشرطة، يولاندا إيغر، السبت، تأكيد هوية الرجل، متعللة بقواعد الخصوصية، وقالت إن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.

ووفقاً لأحد أصدقاء أرمين فإنه عاش في مدينة فرايبورغ الألمانية حين كان طفلاً صغيراً، وقال إنه كان لاعب قفز حر من ذوي الخبرة؛ ولكنه توجه قبل عام واحد فقط للزي المجنح.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من مقتل ألكسندر بولي (31 عاماً)، أحد الطيارين بالزي المجنح الأكثر شهرة وجرأة في العالم، والذي توفي بعد اصطدامه بشجرة خلال الرحلة بجبال الألب الفرنسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر توفي رجل سويسري (49 عاماً) حينما قفز من ذروة جبال الألب من مورين واصطدم بالهاوية، ومن قبله توفي لاعب القفز الحر البريطاني ديفيد ريدير (25 عاماً) عندما كان يشارك في قفزة بالقرب من قاعدة مونت بلانك الفرنسية وفشلت مظلته في الفتح فارتطم بشدة في الأرض وتوفي في اليوم التالي.