شاهد: أول مدرسة لتعليم "الباليه" في صعيد مصر

في إحدى مدن محافظة المنيا بصعيد مصر تجتذب مدرسة باليه الكثير من الفتيات الصغيرات لتقربهن من حلمهن في أن يصبحن راقصات باليه.

مركز "ألوانات" في المنيا يقدم دروسا في التمثيل والرسم والرقص والآلات الموسيقية منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2014. وفي يونيو/حزيران 2015 بدأ في تقديم دروس في الباليه بسبب الدعم القوي من آباء وأمهات الأطفال.

المركز بات يضم نحو41 طفلة وطفل واحد، حيث توجد قاعات باليه، يتم فيها تدريب الأطفال من عمر 4 سنوات، وحتى 16 عامًا، باشتراك رمزي، لكل مستوى تعليمي.

وتقع المنيا على بعد ثلاث ساعات بالسيارة إلى الجنوب من القاهرة وتُعرف بالحفاظ على التقاليد مثل غيرها من المدن التي تقع في صعيد مصر.

وهدف مدرسة "ألوانات" هو إنهاء حاجة الفتيات الموهوبات للسفر إلى القاهرة لتحقيق أحلامهن.

ومع ذلك فقد أثارت ملابس الراقصات الضيقة بعض الدهشة في المنطقة المحافظة.

وتتراوح أعمار الطالبات في مدرسة "ألوانات" بين 4 أعوام و21 عاما. ويدفع الأعضاء أجرا رمزيا من أجل استمرار المركز.

ولأول مرة يشارك أطفال محافظة المنيا في هذا النشاط الذى كان مقصورا على محافظتي القاهرة والإسكندرية، ما أدى إلى حرمان أجيال بأكملها من هذه الفنون.