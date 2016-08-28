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شاهد: أكبر مُعمِّر في العالم إندونيسي في سن الـ145

28/8/2016

 مباه غوثو (145 عاماً) أكبر معمر على وجه الأرض، كشف عنه الإعلام الإندونيسي بعد التأكد من وثائق وشهادات ميلاده. فهو أقدم رجل حي في العالم، بحسب صحيفتي ذا صن وميرور البريطانيتين.

ولد غوثو يوم 31 من ديسمبر/كانون الأول عام 1870، أي قبل قرن ونصف القرن تقريباً، وفقد خلال رحلة عمره 10 من أشقائه وزوجاته الأربع حيث توفيت آخرهن عام 1988 بالإضافة إلى أولاده، ولم يتبق له على قيد الحياة سوى أحفاده وأبناء الأحفاد وأولاد أبناء الأحفاد.

وقال مسؤولون في مكتب التوثيق المحلي، إنهم استطاعوا أخيراً التحقق من بطاقة هوية الرجل وثبت بالفعل صحتها وأن تاريخ ولادته حقيقي، وبهذا يتفوق "غوثو" رسمياً على المعمرة الفرنسية "غان كالمان" التي توفيت عن عمر الـ122 عاماً، ويصبح "غوثو" أكبر معمر في العالم.

وكثيراً ما يردد غوثو أنه مستعد للموت قريباً، حتى أن أحفاده جهزوا له مكان دفنه، وقال أحدهم إن الجد غوثو كان يتمنى الموت منذ أن كان في عمر الـ122 أي في العام 1992 وجهز لنفسه موقعاً يدفن به على مقربة من مقابر أولاده، ولكن الموت لم يأتِ.

ويقضي غوثو معظم وقته في الاستماع إلى الراديو، لأن بصره ضعيف جداً، وعندما سئل عن سر طول العمر أجاب إنها وصفة تسمى "الصبر".

 
 
 
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