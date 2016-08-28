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سلطات سجن مصري تعتدي على معتقلين سياسيين

27/8/2016

سجن المنصورة – شمال القاهرة

قال أهالي معتقلين مصريين إن سلطات سجن المنصورة شمال البلاد قد اعتدت بالضرب على عدد كبير من المعتقلين وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، ما أحدث إصابات كبيرة في صفوف المعتقلين.

وقال أهالي معتقلين إن اعتداءات جنود السجن على المعتقلين بدأت بعدما قامت سلطات السجن باحتجاز والدة معتقل يدعى "محمد جمعان" أثناء زيارتها له وترحيلها تمهيدا لاعتقالها، ما أثار غضب المعتقلين الذين هتفوا ضد الشرطة وسلطة الانقلاب العسكري، فاعتدت عليهم سلطات السجن بالضرب وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ورغم إطلاق سراح والدة المعتقل في وقت لاحق فإن حالة من التوتر والهدوء الحذر تسود في السجن، وسط مخاوف من تجدد الاعتداءات على المعتقلين.

وتقول منظمات حقوقية مصرية ودولية إن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 40 ألف شخص منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

المصدر : الجزيرة مباشر
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