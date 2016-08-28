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تقنية جديدة تجعل الجسم المراد دراسته شفافا

28/8/2016

تقنية جديدة تجعل الجسم المراد دراسته شفاف

توصل فريق من العلماء الألمان في جامعة ميونيخ إلى تقنية حديثة لاستخدمها مع أجسام الأشياء التي يتم دراستها، و كانت تستلزم في الماضي تقطيع أجزاء من الأعضاء وحتى المخ لإجراء الدراسات اللازمة عليها، وهذه التقنية تجعل الأجزاء شفافة مما يساعد على فحصها ودراستها جيداً.

وقد تم بالفعل تجربة هذه التقنية الحديثة على الفأر لعدة أسابيع حتى أن عظام الفأر كانت شفافة، وذلك بعد إزالة الماء وحقنها بمذيب أو محلل جديد يغير مؤشر انكسار أشعه الضوء، وأن حجم الأعضاء يتم تقصيره بنسبة 65% مع حمايته من أي خسائر مما يسمح بعد ذلك بملاحظة الخلايا العصبية والبروتين الذي ركز عليها الإشعاع الضوئي، وخاصة طول المخ الذي يصل إلى سبعه سنتيمترات والنخاع الشوكي بدلا من استخدام الميكروسكوب لفحص هذه الأجزاء في الجسم.

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