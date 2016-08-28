تقدم للقوات الحكومية في سرت ومقتل 30 من عناصرها

تجدد القتال صباح اليوم (الأحد) بين القوات التابعة لحكومة الوفاق، و"تنظيم الدولة" في الحيين السكنيين الأول والثالث بمدينة سرت، شمال وسط ليبيا.

وقال محمد الغصري، المتحدث باسم عملية "البنيان المرصوص" التي أطلقتها حكومة "الوفاق الوطني" الليبية في مايو/آيار الماضي، لاستعادة المدينة من التنظيم، إن القوات بدأت تتوغل داخل الحيين السكنيين الأول والثالث من خلال قوات المشاة على الأرض، بعد ليلة كاملة من القصف الجوي نفذها الطيران الأمريكي.

وأضاف الغصري أن الطيران الأمريكي، دمر عددًا من الآليات واستهدف أكثر من تمركز للتنظيم.

ورغم تقدم القوات في سرت إلا أن مصادر طبية أكدت مقتل 30 من عناصر قوات حكومة الوفاق الوطني وإصابة 120 آخرين بجروح في المعارك .