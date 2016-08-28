تعليق خدمة أوبر وكريم في أبوظبي

قالت شركتا أوبر وكريم لنقل الركاب إنهما علقتا الخدمة في أبوظبي منذ أمس (السبت) ولا تعلمان متى تستأنفان النشاط.

وقال متحدث باسم أوبر في دبي بالبريد الإلكتروني "هذا تعليق مؤقت وسنخطركم بأي تطورات جديدة". وقال كريستيان إيد نائب الرئيس للتسويق والاتصالات في كريم التي مقرها دبي إن السلطات في أبوظبي أوقفت عددا كبيرا من سائقي الشركة لمسائل تتعلق بالترخيص على ما يبدو، وهو ما أثار قلقهم وأدى لإحجامهم عن العمل. وقال إن هذا أجبر كريم على تعليق خدماتها هناك.

ولم يرد مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي على طلبات للتعليق. يشرف المركز على سبعة مشغلين لسيارات الأجرة و18 مشغلا لليموزين بعضها مملوك للحكومة جزئيا.

وقالت أوبر وكريم إنهما لم تعلقا النشاط في دبي المركز التجاري والسياحي للإمارات العربية المتحدة.

كانت أوبر التي أطلقت خدماتها في أبوظبي عام 2013 قالت العام الماضي إن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعض أسرع أسواقها نموا وإنها تنوي استثمار 250 مليون دولار للتوسع في المنطقة.