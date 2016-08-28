ترامب يتوعد بترحيل آلاف المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم

ترامب يتعهد بترحيل آلاف المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم (رويترز)

تعهّد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، السبت، بترحيل آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين ارتكبوا جرائم.

وقال إنه سيسعى لتطوير نظام للتعقب لضمان ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين يتجاوزون فترة الإقامة المحددة في تأشيرة الدخول من الولايات المتحدة.

وبعد تعرضه لانتقادات حادة بسبب رسائله المتباينة بشأن الهجرة غير القانونية استغل ترامب خطاباً في الحملة الانتخابية ألقاه في دي موان بولاية أيوا لتقديم بعض التفاصيل.

وقال ترامب "سأعمل على بناء جدار حدودي هائل وإقامة نظام إلكتروني للتحقق (من أهلية المهاجرين للعمل) على مستوى البلاد ومنع المهاجرين غير النظاميين من الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي".

وأضاف أنه سيعمد أيضا إلى تطوير "نظام لتعقب الدخول والخروج يضمن أن أولئك الذين يتجاوزون مدة الإقامة المحددة في تأشيرة الدخول سيتم ترحيلهم على وجه السرعة، وإذا لم نتمكن من السيطرة تواريخ انتهاء صلاحية التأشيرات، ستصبح حدودنا مفتوحة، بهذه البساطة ".

وربط ترامب الهجرة غير القانونية بالبطالة، متوعدا بترحيل مئات آلاف المخالفين الذين لا يملكون أوراقا قانونية، بمجرد بدء ولايته الرئاسية المحتملة في يناير/كانون الثاني 2017.

وقال "سأبدأ سريعا في ترحيل المهاجرين غير النظاميين في البلاد، خصوصا مئات الآلاف الذين أعيد إطلاق سراحهم في ظل إدارة أوباما-كلينتون".

وكان المرشح أعلن سابقاً عزمه بناء جدار كبير على الحدود مع المكسيك وتعزيز الضوابط الحدودية للكشف عن المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الحصول على منافع اجتماعية أو الأجانب الذين يتجاوزون المهلة المحددة لتأشيراتهم.