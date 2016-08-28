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العراق يطلب تغيير السفير السعودي في بغداد

28/8/2016

السفير السعودي في العراق ثامر السبهان

طلب العراق من المملكة العربية السعودية اليوم (الأحد) تغيير سفيرها في بغداد ثامر السبهان.

وأعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد في ديسمبر كانون الأول، بعد أن أبقتها مغلقة منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990.

والسبهان هو أول سفير سعودي يعين منذ إعادة فتح السفارة التي اعتبر افتتاحها إيذانا بتعاون أوثق في محاربة تنظيم الدولة الذي يسيطر على مساحات كبيرة من أراضي العراق وسوريا وأعلن مسؤوليته عن تفجيرات في السعودية.

وقال أحمد جمال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية في تصريحات لقناة العهد التلفزيونية المملوكة لجماعة عصائب أهل الحق الشيعية إن وجود السبهان يمثل عقبة أمام تطوير العلاقات بين العراق والسعودية.

وكتب على تويتر إن "وزارة الخارجية العراقية تطلب من نظيرتها السعودية استبدال سفير المملكة العربية السعودية لدى بغداد."

وقدم ساسة شيعة في العراق وفصائل مسلحة طلبات متكررة لطرد السبهان الذي دعا الحكومة العراقية إلى استبعاد الفصائل الشيعية المسلحة من حملتها العسكرية على تنظيم الدولة لتجنب انتهاكات ضد السنة في العراق.

ونفت الخارجية العراقية يوم الاثنين الكشف عن مخطط لاغتيال السبهان.

وتحدث السبهان مرارا في الأيام الأخيرة عن "مخطط إرهابي" لاغتياله بعد أن قال أوس الخفاجي زعيم أحد الفصائل الشيعية المسلحة في حديث مع قناة تلفزيونية عراقية محلية إن قتل السفير السعودي شرف.

ورد السبهان على رسائل تعبر عن التضامن معه بعد إعلان العراق رغبته في استبداله قائلا على تويتر "أنا خادم لهذا الدين ولهذه القيادة حفظها الله التي تسعى لنصرة الحق وما فيه خير للإسلام والمسلمين وللوطن وأبنائه الذين اعتز وأتشرف أني منهم."

وقال في حديث مع قناة العربية التلفزيونية إن السياسات السعودية تجاه العراق لن تتغير.

وقال إن بلاده تربطها علاقات ودية للغاية مع الساسة العراقيين لكن الإعلام لا يرصد ذلك.

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