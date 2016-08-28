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إيقاف 3 لاعبين تنس في فرنسا بسبب سلوكهم في ريو

28/8/2016

إيقاف 3 لاعبين تنس في فرنسا بسبب سلوكهم في ريو

قرر الاتحاد الفرنسي للتنس إيقاف اللاعبين "بنوا بير" و"كريستينا ملادينوفيتش" و"كارولين غارسيا" بصورة مؤقتة لتسببهم في "الإساءة" إلى صورة الاتحاد نتيجة تصرفاتهم خلال أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال الاتحاد الفرنسي للعبة في بيان اليوم الأحد "في أعقاب أولمبياد ريو اجتمع الاتحاد لبحث قضية اللاعبين الذين انتهكوا قواعد الاتحاد وأضروا بسمعة التنس."

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بير البالغ عمره 27 عاما استبعد من بعثة بلاده الأولمبية لقضائه الكثير من الوقت بعيدا عن القرية الأولمبية.

وخسر بير – المصنف 16 في الأولمبياد – أمام الإيطالي فابيو فونيني في الدور الثاني.

وأوقفت ملادينوفيتش وغارسيا "لانتقادهما بشدة" الاتحاد عقب مشكلة تتعلق بملابسهن خلال الأولمبياد.

وقالت اللاعبتان إن الاتحاد لم يبلغهما بضرورة ارتداء ألوان الملابس نفسها في منافسات زوجي السيدات في ريو، ما اضطرهما لتغيير ملابسهما قبل وقت قصير من الخسارة أمام الزوجي الياباني المؤلف من  ميساكي دوي وإيري هوزومي في الدور الأول.

ولن يمثل اللاعبون الثلاثة بلادهم بعدما وصف الاتحاد تصرفهم "بغير المقبول" قبل صدور القرار النهائي في القضية في 24 من سبتمبر/أيلول المقبل.

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