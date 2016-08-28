البث الحي
منوعات

إطلاق سراح الحقوقي المصري مالك عدلي

28/8/2016

مالك عدلي /حقوقي مصري

أطلق قبيل ظهر الأحد سراح المحامي المصري مالك عدلي بعد حبسه قرابة أربعة أشهر .

وكان عدلي، وهو محام في "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" أعلن دعمه التظاهرات ضد اتفاقية بين مصر والسعودية بشان جزيرتي تيران وصنافير، كما كان بين عدة محامين أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإبطال هذه الاتفاقية.

وقبض على الناشط الحقوقي مطلع أيار/مايو الماضي ووجهت إليه اتهامات ب "نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى تنظيم غير مشروع يعمل على تعطيل العمل بالدستور والقانون" ولم يتحدد موعد بعد لبدء محاكمته.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، شمال القاهرة، قررت الخميس قبول استئناف مالك عدلي على استمرار حبسه الاحتياطي 15 يوما إضافية لكن النيابة العامة طعنت بقرار إخلاء سبيله إلا أن محكمة أخرى رفضت هذا الطعن السبت.     

المزيد من منوعات

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)