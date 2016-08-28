إطلاق سراح الحقوقي المصري مالك عدلي

مالك عدلي /حقوقي مصري

أطلق قبيل ظهر الأحد سراح المحامي المصري مالك عدلي بعد حبسه قرابة أربعة أشهر .

وكان عدلي، وهو محام في "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" أعلن دعمه التظاهرات ضد اتفاقية بين مصر والسعودية بشان جزيرتي تيران وصنافير، كما كان بين عدة محامين أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإبطال هذه الاتفاقية.

وقبض على الناشط الحقوقي مطلع أيار/مايو الماضي ووجهت إليه اتهامات ب "نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى تنظيم غير مشروع يعمل على تعطيل العمل بالدستور والقانون" ولم يتحدد موعد بعد لبدء محاكمته.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، شمال القاهرة، قررت الخميس قبول استئناف مالك عدلي على استمرار حبسه الاحتياطي 15 يوما إضافية لكن النيابة العامة طعنت بقرار إخلاء سبيله إلا أن محكمة أخرى رفضت هذا الطعن السبت.