إدخال رئيس أوزبكستان إلى المستشفى

إسلام كاريموف/ رئيس أوزبكستان

أعلنت حكومة أوزبكستان (الأحد) أن الرئيس إسلام كاريموف، 78 عاما "أدخل إلى المستشفى" وذلك في بيان نشرته وكالات الأنباء المحلية.

ولم يكشف البيان الذي نشرته كذلك وسائل الإعلام الروسية، أي تفاصيل بخصوص حالة كاريموف الصحية.

وأفاد البيان "بحسب الخبراء فإنه سيتم إجراء فحص طبي كامل وعلاج سيستغرق بعض الوقت".

وتنتشر شائعات منذ فترة طويلة حول صحة كاريموف، إلا أنه من الصعب التحقق منها نظرا لأن السلطات تفرض قيودا شديدة على المعلومات.

ويتولى كاريموف السلطة في أوزبكستان منذ الفترة التي سبقت استقلالها عن موسكو العام 1991.

ولا يوجد خليفة معروفة لكاريموف، ولم تشهد البلاد في تاريخها انتخابات اعتبرها المراقبون الدوليون حرة ونزيهة.

والعام الماضي، ذكرت المواقع الإخبارية في روسيا والمنطقة أن كاريموف دخل في غيبوبة قبل الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس لكنه ظهر علنا قبل الانتخابات.

وأوزبكستان هي جمهورية سوفيتية سابقة يزيد عدد سكانها عن 30 مليون نسمة.