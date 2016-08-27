وفد تركي في المغرب لشرح "خطورة" حركة فتح الله غولن

فتح الله غولن – أرشيف

نقلت الصحف المغربية السبت أن وفدا نيابيا تركيا زار خلال الأيام الماضية المغرب لإقناع السلطات المغربية بـ"خطورة" حركة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونقلت صحيفة "ليبراسيون" المغربية أن الوفد تألف من ثلاثة نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقد زار المغرب في اطار جولة اقليمية للهدف نفسه.

والتقى الوفد شخصيات سياسية عدة بينهم مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الاسلامي المغربي الذي يترأس حكومة ائتلافية.

وافادت الصحيفة أن النواب عقدوا لقاء صحافيا في السفارة التركية في الرباط شرحوا فيه أن منظمة غولن "لا تشكل خطرا على تركيا فحسب بل ايضا على كل الدول حيث لها نشاطات".

ونقلت أيضا قول السفير التركي في المغرب اتيم بركان اوز أن السلطات المغربية "تملك معلومات حول نشاطات هذه المنظمة".

وتعتبر السلطات التركية أن لحركة غولن نشاطات في المغرب وخصوصا مالية.

وتابعت الصحيفة أن "السفير نفى تورط أي عنصر في السفارة بالمحاولة الانقلابية بخلاف ما حصل في العديد من السفارات التركية في بلدان عدة".

ونقلت صحيفة "تل كل" الخاصة أن الوفد التركي زار الجمعة مقر حزب العدالة والتنمية حيث التقى رئيس دائرة الشؤون الخارجية في الحزب محمد يتيم.

كما زار الوفد في اليوم نفسه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان مهدي بن سعيد الذي أكد للوفد "دعم المغرب للشرعية الديموقراطية في العالم".