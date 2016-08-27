وزير خارجية قطر يبحث مع "ولد الشيخ" آفاق الحل السياسي باليمن

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في الدوحة اليوم (السبت) المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبحثا التطورات في اليمن.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن اللقاء تناول "تطورات الأوضاع في اليمن وآفاق الحل السياسي".

وسبق أن شارك كل من آل ثاني وولد الشيخ، أمس الأول (الخميس) في الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي البريطاني بمدينة جدة السعودية، والذي كشف في أعقابه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، عن مبادرة لحل الأزمة في اليمن، تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، مع انسحابهم من صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة في اليمن إلى طرف ثالث (لم يحدده).

ولفت كيري وقتها إلى أن "ولد الشيخ سيبدأ مشاورات، للتوصل إلى تفاصيل نهائية لهذه المبادرة".

وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات اليمنية، منذ 6 من أغسطس/آب الجاري، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة، من جهة، و"الحوثيين" وحزب المؤتمر الشعبي العام/ جناح صالح، من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من 3 أشهر، من دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي.