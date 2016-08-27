البث الحي
منوعات

لأول مرة في إثيوبيا: ثلاثينية تنجب 6 توائم بصحة جيدة

27/8/2016
 
 ثلاثينية تنجب 6 توائم بصحة جيدة في إثيوبيا (الأناضول)

لأول مرة في إثيوبيا، أنجبت سيدة في العقد الثالث من عمرها، فجر اليوم (السبت) 6 توائم في مستشفى طوقر أنبسا التابع لجامعة أديس أبابا، بعد خضوعها لعملية قيصرية.

ونقل التلفزيون الإثيوبي عن الطبيب يرقو قبري هويت، الذي أشرف على الولادة، قوله إن سيدة إثيوبية تبلغ من العمر 30 عاما وأنجبت 3 ذكور و3 إناث، وجميعهم بصحة جيدة.

وأضاف هويت أن الأم بحالة صحية جيدة، رغم خضوعها لعملية قيصرية، مشيراً إلى أن أوزان التوائم الستة تتراوح بين 700 و980 غرام.

وكشف الطبيب الأثيوبي أن هذه الحالة هي الأولى في البلاد عقب ولادة 5 توائم بحالة جيدة في المستشفى نفسه قبل 3 أشهر.

المزيد من منوعات

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)