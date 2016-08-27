لأول مرة في إثيوبيا: ثلاثينية تنجب 6 توائم بصحة جيدة

ثلاثينية تنجب 6 توائم بصحة جيدة في إثيوبيا (الأناضول)

لأول مرة في إثيوبيا، أنجبت سيدة في العقد الثالث من عمرها، فجر اليوم (السبت) 6 توائم في مستشفى طوقر أنبسا التابع لجامعة أديس أبابا، بعد خضوعها لعملية قيصرية.

ونقل التلفزيون الإثيوبي عن الطبيب يرقو قبري هويت، الذي أشرف على الولادة، قوله إن سيدة إثيوبية تبلغ من العمر 30 عاما وأنجبت 3 ذكور و3 إناث، وجميعهم بصحة جيدة.

وأضاف هويت أن الأم بحالة صحية جيدة، رغم خضوعها لعملية قيصرية، مشيراً إلى أن أوزان التوائم الستة تتراوح بين 700 و980 غرام.

وكشف الطبيب الأثيوبي أن هذه الحالة هي الأولى في البلاد عقب ولادة 5 توائم بحالة جيدة في المستشفى نفسه قبل 3 أشهر.