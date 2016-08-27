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كتاب جديد يوثق تجربة سجن صحفي الجزيرة بيتر غريست

27/8/2016

غلاف الكتاب

وثّق صحفي الجزيرة الأسترالي بيتر غريست تجربة اعتقاله في مصر في كتاب جديد صدر مؤخرا بعنوان "تحرير بيتر".

كما يرصد الكتاب تجربة أسرة غريست والجهود التي قامت بها من أجل إطلاق سراحه من السجون المصرية.

واعتقل غريست، الصحفي بالجزيرة الإنجليزية، من قِبل السلطات المصرية أواخر ديسمبر/كانون أول عام 2013 بعد 6 أشهر من الانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي.

واتهمت سلطات الانقلاب غريست واثنين من زملائه، محمد فهمي وباهر محمد، بالعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وخضع غريست لمحاكمة وصدر عليه الحكم بالسجن 7 سنوات في يونيو/حزيران 2014.

وأثار الحكم بسجنه وزملائه انتقادات واسعة من منظمات دولية وحقوقية وصحفية كبرى، كما طالبت الحكومة الأسترالية السلطات المصرية مرارا بالإفراج عنه.

وأثمرت الجهود الدولية عن الإفراج عن غريست في نهاية المطاف في 1 من فبراير/شباط 2015 بعد أكثر من عام قيد الاعتقال.

المصدر : الجزيرة مباشر
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