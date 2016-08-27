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فيسبوك تغير خاصية "تريندنغ" لتقليل احتمالات التحيز

27/8/2016
فيسبوك تغير خاصية التريدنج (غيتي)

غيّرت شركة فيسبوك خاصيتها الشهيرة "تريندنغ" التي تُظهر للمستخدمين أكثر الموضوعات التي تم تناولها خلال اليوم لجعلها تلقائية بشكل أكبر وتستبعد بشكل أكبر احتمالات التحيز البشري.

وهذا التحديث -الذي أعلنت عنه الشركة في تدوينة- أحدث محاولة من فيسبوك في الأشهر الأخيرة لتأكيد حيادها مع تزايد تأثيرها.

وتعرضت خاصية "تريندنغ" لانتقادات في مايو/أيار بعد تقرير إخباري زعم أنها حدت من إبراز أخبار محافظة مما دفع أعضاء جمهوريين في الكونغرس الأمريكي إلى المطالبة بقدر أكبر من الشفافية، وقالت فيسبوك إن تحقيقاً داخلياً لم يجد دليلاً على أي تحيز.

وتظهر خاصية "تريندنغ" أكثر الموضوعات تداولاً فيما يتعلق بالقصص والموضوعات في أعلى الطرف الأيمن من الصفحة الرئيسية لفيسبوك مع وصف من عبارة واحدة.

ولحذف احتمال التحيز قالت فيسبوك إنها لن تعتمد بعد الآن على محررين لكتابة وصف الموضوعات الرئيسية، وإنها ستظهر للمستخدمين بدلاً من ذلك الموضوع وعدد الأشخاص الذين يناقشونه.

وقالت فيسبوك في بيان عبر البريد الالكتروني إن تشكيل فريقها لخاصية "تريندنغ" سيركز بشكل أكبر على الخبرة الفنية لأنه لم تعد هناك حاجة لمحررين لكتابة الوصف، ولم تقل الشركة ما إذا كانت ستسرح موظفين.

وتؤكد فيسبوك أنها منبر محايد ولكن تأثيرها السياسي تعرض لمراجعة دقيقة ولاسيما مع تزايد عدد المستخدمين.

ولفيسبوك 1.7 مليار مشترك على شبكاتها الاجتماعية، وأظهرت دراسات أنها تملك قوة التأثير على سلوك الناس ابتداء من التسجيل كمتبرعين للأعضاء إلى التسجيل للتصويت.

 

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