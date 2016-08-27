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فرنسا تطرد مغربيين تعتبرهما خطرا كبيرا على الأمن

27/8/2016

برنار كازنوف ،وزير الداخلية الفرنسي

قالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان في وقت متأخر الليلة الماضية إن فرنسا رحلت مغربيين تعتبرهما خطرا كبيرا على الأمن بعد أن اعتنقا ما أسمته  بالفكر المتطرف وأصبحا "إسلاميين متشددين".

وأضاف البيان دون تفاصيل "في ضوء الخطر الكبير الذي يمثله بقاؤهما على الأراضي الفرنسية قرر وزير الداخلية طردهما على الفور".

وقال إن ستة قرارات طرد نفذت في ظل ظروف مشابهة في أغسطس/آب ليرتفع عدد الأشخاص الذين جرى ترحيلهم هذا العام إلى 15.

وتعيش فرنسا حالة تأهب أمني قصوى عقب سلسلة هجمات منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي وأسفرت عن سقوط نحو 236 قتيلا.

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