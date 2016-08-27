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شاهد: مقتل 17 من قرغيزستان في حريق بمطبعة في موسكو

27/8/2016

قال مسؤولون إن 17 شخصا قتلوا في حريق نشب اليوم السبت بمخزن في مطبعة بالعاصمة الروسية موسكو وقال متحدث باسم الجالية القرغيزية في روسيا إن القتلى جميعهم من أفراد الجالية.

وأبلغ عبد الغني شاكيروف المتحدث باسم الجالية القرغيزية رويترز "وقع الحادث عندما كان الناس يقومون بتغيير نوبات العمل بالمطبعة. نشعر بألم بالغ لهذا الحادث."

ويعمل حوالي 500 ألف مواطن من قرغيزستان -وهي جمهورية سوفيتية سابقة- في روسيا. والبلدان طرفان في اتحاد جمركي تهيمن عليه روسيا.

وقالت لجنة التحقيقات -التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- إن تحقيقا جنائيا بدأ في مقتل 16 شخصا جراء الحريق.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على حسابه على تويتر إن شخصا آخر فارق الحياة في المستشفى متأثرا بجروحه.

وقالت ايليا دينيسوف المسؤولة بوزارة الطوارئ لمحطة روسيا-24 التلفزيونية إن عطلا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق.

وعادة ما يلقى باللائمة على تراخي معايير السلامة في حوادث الحرائق المميتة بأماكن العمل في روسيا. وقتل 12 شخصا في يناير كانون الثاني جراء حريق في مصنع للملابس بموسكو.

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