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شاهد: مطعم أمريكي للكلاب فقط

26/8/2016

لم يكتف مطعم أمريكي بتقديم خدماته للكلاب بل أعلن عن قائمة طعام مستوحاة من طعام الكلاب، وذلك تزامنا مع اليوم الوطني للكلاب في الولايات المتحدة، والذي يحل في 26 أغسطس/آب من كل عام.

وفتح مطعم "فيرو كافيه" أبوابه للكلاب أوائل العام الجاري بعدما أقرت ولاية نيويورك قانونا يسمح للكلاب بالأكل في المطاعم.

وقال مالك المطعم سامي موسوفيتش: "كان يسمح لنا في السابق بتقديم المياه فقط (للكلاب). لكنهم الآن أقروا قانونا يسمح للكلاب بالبقاء في المقهى، حيث يمكننا تقديم وجبات صغيرة مثل الدجاج وكرات اللحم، وحتى بيتزا الكلاب".

وقال موسوفيتش إن قائمة طعام الكلاب مثلت نجاحا كبيرا له، حيث ارتفعت مبيعاته بنحو ثلاثين بالمائة منذ بدأ في تقديم الوجبات الخاصة بالكلاب.

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