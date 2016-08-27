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شاهد: كيف تختبر سَمْع الطفل عند الولادة؟

27/8/2016

قال الدكتور محمد البجيرمي، أستاذ الأنف والأذن بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه لابد من إجراء قياس للسمع بعد ولادة الطفل وملاحظة استجابته لنداء الأم والأصوات المرتفعة خلال الأشهر الأولى.

وشدد خلال استضافته عبر نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، السبت، على أهمية اكتشاف مشاكل السمع مبكراً عند الأطفال لتيسير العلاج.

وأوضح أن التعرض المستمر للضوضاء يؤثر على السمع ولكن بصورة بطيئة، ويمكن ملاحظتها على المدى الطويل.

ولفت البجيرمي إلى أن حكة الأذن المتكررة تكشف عن وجود فطريات والتهاب مزمن بالأذن، والالتهابات الفطرية تحتاج لعلاج بالمراهم مدة شهرين ثم تنظيف الأذن بواسطة طبيب.

وأشار إلى ندرة الانتقال المباشر للعدوى بالنسبة لأمراض الأذن، لافتاً إلى أن أغلب العدوى تأتي بصورة غير مباشرة نتيجة أمراض البرد والزكام.

ونصح أستاذ الأنف والأذن بكلية الطب جامعة عين شمس، بعمل مقياس للسمع عند الشعور بطنين في الأذن لملاحظة أي تراجع في السمع ومعالجة أسبابه.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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