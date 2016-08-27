شاهد: حفل زفاف للضفادع في الهند

نظم قرويون بولاية آسام شمالي شرق الهند حفل زفاف فريدا من نوعه لضفادع، ضمن طقوس يقوم بها القرويون طلبا لسقوط المطر، وفقا لاعتقاداتهم.

ويعتقد القرويون أن زواج الضفادع يؤدي إلى سقوط المطر، وينهي الأوضاع الصعبة التي يعيشون فيها.

وقالت إحدى سكان القرية، وتدعى ديبتا بورا: "هذا تقليد لقريتنا، وهو تقليد مستمر منذ سنين. ونحن ننظم هذا الحدث كلما حدث الجفاف كما هو الوضع هنا حاليا".

وتجري مراسم الزفاف وفقا للطقوس الهندوسية؛ حيث يتم استدعاء رجل دين لعقد المراسم، الذي يحضره عدد كبير من السكان المحليين.

وارتدى صبي وفتاة زي عروسين كي يحملا الضفدعين أثناء الاحتفال.

ويقول قرويون إنهم اعتادوا عقد مراسم زفاف للضفادع أو الماعز أو الحمير أو حتى الأشجار في بداية موسم المطر طلبا لسقوط الأمطار.