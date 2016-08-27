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شاهد: إيطاليا تبكي ضحايا الزلزال في جنازة رسمية

27/8/2016

تعانق الأقارب باكين في أسى ومد آخرون أيديهم للمس النعوش الخشبية في جنازة رسمية اليوم السبت لتشييع جثامين بعض من نحو 291 شخصا قتلوا في الزلزال الذي ضرب إيطاليا قبل أيام.

ومن بين 35 نعشا رصت في صالة للألعاب الرياضية وضع صندوقان خشبيان صغيران لطفل يبلغ من العمر 18 شهرا وطفلة عمرها تسعة أعوام ضمن 21 طفلا توفوا في الزلزال.

وقال الأسقف جيوفاني ديركول في عظة داخل القاعة "لا تخشوا البكاء على معاناتكم فقد مررنا بالكثير من المعاناة لكني أطلب منكم ألا تفقدوا شجاعتكم".

وبينما تجمع قادة سياسيون للمشاركة في الجنازة الجماعية واصل عمال الإنقاذ البحث بين الأنقاض في بلدة أماتريتشي الأكثر تضررا رغم تضاؤل آمال العثور على مزيد من الناجين من أسوأ زلزال تتعرض له إيطاليا منذ سبعة أعوام.

وعثر على تسع جثث في بلدة أماتريتشي اليوم السبت بينها ثلاث جثث انتشلت الليلة الماضية من تحت أنقاض فندق روما المنهار ليرتفع عدد القتلى في أماتريتشي وحدها إلى 230 من السكان والسياح.

وقالت السلطات إن 287 شخصا لا يزالون في مستشفيات وإن أحدهم يحتضر.

وأحد آخر الذين أُنقذوا من تحت الأنقاض اليوم السبت طفلة تدعى جيورجيا وتبلغ الرابعة من عمرها.

ويرقد نعش شقيقتها جيوليا في منتصف القاعة.

ووضعت على نعش جيوليا ورقة صغيرة بخط اليد تركها عامل الإنقاذ الذي انتشل جثتها تقول "أهلا بك أيتها الصغيرة. آسف لأني وصلت متأخرا.

لقد توقفت بالفعل عن التنفس لكني أود أن تعرفي وأنت هناك أني بذلت كل ما في وسعي للوصول إليك".

وتحدث الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماتيو رينزي إلى المشيعين.

وقال رئيس الوزراء لأحد الشبان "سنقرر كلنا معا كيف سنتقدم مرة أخرى لكن لا تستسلم فهذا ضروري".

ونشرت السلطات أسماء 181 ضحية يبلغ أصغرهم خمسة أشهر وأكبرهم 93 عاما.

وقال المعهد الجيولوجي الإيطالي إن حوالي 1332 هزة تابعة وقعت بجبال وسط إيطاليا منذ الزلزال الذي هز المنطقة قبل فجر الأربعاء وبلغت شدته 6.2 درجة.

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