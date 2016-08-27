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شاهد: أصغر شخص يجول العالم منفرداً بطائرة ذات محرك واحد

27/8/2016

دخل شاب أسترالي التاريخ يوم السبت بعد أن أصبح أصغر شخص يُكمل رحلة حول العالم منفرداً في طائرة ذات محرك واحد.

وهبط لاكلان سمارت وهو من ولاية كوينزلاند، في مطار ماروتشيدور على ساحل صن شاين الذي أقلع منه في البداية في 24 يوليو/تموز.

وسمارت الذي يبلغ عمره 18 عاما وسبعة أشهر و21 يوما أصغر بعام من حامل اللقب السابق الأمريكي مات جوتميلر.

وتوقف سمارت في 24 موقعاً و15 دولة خلال رحلته التي استغرقت 7 أسابيع، وقال إن الطقس والتواصل مع مراقبي الحركة الجوية الأجانب كانا أكبر تحديين واجهاه.

وكانت صفحة Sun Coast Council على يوتيوب قد بثت قبل 7 أسابيع مقطعاً مصوراً للشاب قبل الرحلة وهو يشرح ما سيقوم به خلال رحلته حول العالم والتي بدأت من على ساحل صن شاين.

 

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