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تركيا تُعدِّل قانوناً يسمح للشرطيات بارتداء الحجاب

27/8/2016
 

تركيا تسمح للشرطيات بارتداء الحجاب أثناء العمل

سمحت السلطات التركية للشرطيات بارتداء حجابهن فوق زيهن الرسمي، ونشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم السبت، التعديل الذي حصل في القانون الخاص بالزي الرسمي للنساء العاملات بجهاز الشرطة حيث سيسمح للشرطية بارتداء الحجاب فوق زيها الرسمي خلال أوقات الدوام.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإصلاحات التي بدأ في إقرارها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ العام 2013 -حين كان رئيساً للوزراء- والتي تسمح للمرأة المنتسبة للأجهزة الأمنية التركية بارتداء قبعة شمسية، أو قبعة صوف، أو أي لباس آخر بشرط ألا يغطي هذا اللباس وجهها، وأن يكون من لون الزي الرسمي للشرطة، وألا يحتوي على أي نقش أو لون آخر، كما لا يمكن ارتداء أي لباس مدني يظهر خارج الزي الرسمي مثل القميص أو السترة.

وتأتي الخطوة عقب تغييرات مماثلة في القواعد في دول أخرى، بينها كندا وأسكتلندا. كما تأتي بعدما تصدرت عناوين الأخبار في تركيا أنباء فرض حظر على لباس البحر الإسلامي "البوركيني" في مقاطعات محلية في فرنسا.

وكان ارتداء الحجاب محظوراً في الجامعات وبين الموظفين الحكوميين في عهد الحكومات العلمانية السابقة.

وقام حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الحاكم بتخفيف هذه القواعد القديمة منذ توليه السلطة في عام 2002، وغالباً ما يؤيد الليبراليون في تركيا الجهود لإزالة تلك القيود القديمة.

 

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