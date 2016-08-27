الجيش الحر يستعيد قرى جديدة من تنظيم الدولة بجرابلس السورية

صور من عملية "درع الفرات" على الحدود التركية السورية

سيطرت فصائل الجيش السوري الحر، اليوم (السبت) على 5 قرى جديدة، غرب مدينة جرابلس بريف حلب في سوريا، في إطار عملية "درع الفرات" التي أطلقها الجيش التركي بالتنسيق مع التحالف الدولي، لتطهير المنطقة من "تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال "أبو علي جرابلس" القيادي العسكري في الجيش الحر إن فصائل الجيش الحر سيطرت على قرى "بير تحتاني" و"بير فوقاني" و"الحلوانية" و"الحمير" و"تل شعير" (تبعد حوالي 9 كلم عن مدينة جرابلس) بعد معارك مع "تنظيم الدولة" الذي أُجبر على الانسحاب تحت كثافة نيران المدفعية التركية والتقدم البري للجيش الحر.

وأضاف أن المعارك غرباً تأتي ضمن المرحلة الثانية لعملية "درع الفرات" والتي تهدف لتنظيف الشريط الحدودي كاملاً من "تنظيم الدولة" وكذلك طرد منظمة "ب ي د" الإرهابية من المنطقة.

وأطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر الأربعاء الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم "درع الفرات"، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة "تنظيم الدولة" الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

وفي غضون ساعات من بدء العملية، مكّنت العملية العسكرية "الجيش السوري الحر" من طرد "تنظيم الدولة" من جرابلس.

ومن حين لآخر تشهد المناطق الجنوبية من تركيا، سقوط قذائف صاروخية من مواقع سيطرة "تنظيم الدولة" في سوريا، ما يسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.