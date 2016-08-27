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اتهام ثلاثة ببيع لحوم خيل على أنها لحم بقري في بريطانيا

27/8/2016

خيول تجهز للذبح-أرشيف

قال الادعاء البريطاني إنه تم توجيه تهمة الاحتيال لثلاثة باعوا لحوم خيل على أنها لحم بقري عام 2012.

وأضاف الادعاء أمس الجمعة أن أولريك نيلسن وأليكس أوستلر بيتش وأندونيكوس سيدراس اتهموا بالعمل معا ومع آخرين على خلط لحم الخيل باللحم البقري وبيعه على أنه لحم بقري.

وأكل لحوم الخيل غير وارد في الثقافة البريطانية. وفي عام 2013 هزت فضيحة صناعة الأغذية في البلاد عندما تبين أن لحم خيل يباع في بعض منتجات اللحم البقري.

وتبين من خلال التحقيقات آنذاك أن بعض الشركات وبينها متجر تيسكو -أكبر متاجر بريطانيا- وسلسلة مطاعم برجر كينغ تبيع منتجات لحم بقري تحتوي على لحم خيل.

ووفقا لتحقيق أجرته شرطة لندن فإن الاتهامات الموجهة للثلاثة تتعلق بأنشطة خلال الفترة من يناير كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2012.

وقال الادعاء في بيان "بعد دراسة الأدلة المقدمة من بريطانيا ومن الخارج بعناية قرر الادعاء أن الأدلة كافية لتوجيه اتهام وأن المصلحة العامة تستلزم توجه اتهامات لهؤلاء الثلاثة."

وسيمثل الثلاثة أمام المحكمة في لندن في 27 سبتمبر/أيلول.

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