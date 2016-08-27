ألمانيا تفتح مقر الاستخبارات والاستشارية أمام المواطنين

مبنى الاستشارية الألمانية

فتحت الحكومة الألمانية وجهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) قبل ظهر اليوم (السبت) أبواب مقراتها أمام المواطنين بمناسبة النسخة الثامنة عشر من فعاليات اليوم المفتوح.

وفي مستهل اليوم، تجمع طابور طويل من المواطنين أمام المبنى الجديد لجهاز الاستخبارات، كما استقطب مبنى دار المستشارية ومباني الوزارات العديد من الزوار.

يذكر أن الحكومة الألمانية تدعو مواطنيها في فعاليات الباب المفتوح إلى إلقاء نظرة من الداخل على مبانيها، وتستمر هذه الفعاليات على مدار اليوم وغدا (الأحد).

ومن المتوقع أن يبلغ عدد زائري المقرات الحكومية خلال هذه الفعاليات أكثر من 100 ألف مواطن.

وتستقبل المستشارة أنغيلا ميركل ظهر غد (الأحد) بنفسها زوار دار المستشارية والحديقة الواقعة خلفها.