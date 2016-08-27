البث الحي
منوعات

ألمانيا تفتح مقر الاستخبارات والاستشارية أمام المواطنين

27/8/2016

مبنى الاستشارية الألمانية

فتحت الحكومة الألمانية وجهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) قبل ظهر اليوم (السبت) أبواب مقراتها أمام المواطنين بمناسبة النسخة الثامنة عشر من فعاليات اليوم المفتوح.

وفي مستهل اليوم، تجمع طابور طويل من المواطنين أمام المبنى الجديد لجهاز الاستخبارات، كما استقطب مبنى دار المستشارية ومباني الوزارات العديد من الزوار.

يذكر أن الحكومة الألمانية تدعو مواطنيها في فعاليات الباب المفتوح إلى إلقاء نظرة من الداخل على مبانيها، وتستمر هذه الفعاليات على مدار اليوم وغدا (الأحد).

ومن المتوقع أن يبلغ عدد زائري المقرات الحكومية خلال هذه الفعاليات أكثر من 100 ألف مواطن.

وتستقبل المستشارة أنغيلا ميركل ظهر غد (الأحد) بنفسها زوار دار المستشارية والحديقة الواقعة خلفها.

المزيد من منوعات

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)