أغلبية المشاركين باستطلاع الجزيرة مباشر يرفضون ترشح السيسي

استطلاع الجزيرة مباشر حول ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية

رفض 85% من المشاركين في استطلاع رأي أجرته الجزيرة مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، فيما وافق 15% على ترشحه لفترة ثانية.

وتوجهت القناة بسؤال لمتابعيها عبر توتير هل تؤيد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية؟

شارك في الاستطلاع اثنان وعشرون ألفا وستمائة وخمسون من رواد تويتر.

وأعلن السيسي، الثلاثاء الماضي، عن نيته في الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018، حال "أراد المصريين ذلك".

وقال السيسي، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك: "لا يمكن أبداً ألا أتجاوب مع إرادة المصريين. أنا رهن إرادة الشعب المصري، ولو كانت إرادة المصريين هي أن أخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى، سأفعل ذلك".

ويعد ذلك أول اعلان مباشر من قبل السيسي عن خوضه السباق الرئاسي للفترة الثانية، ويأتي الإعلان بعد هجوم شنته وسائل إعلام غربية على سياسات السيسي وحملته نتائج الفشل الاقتصادي والسياسي في مصر كان على رأسها ملف الإيكونوميست عن "خراب مصر".