"يونيسيف": أكثر من 100 ألف طفل محاصر في حلب

قال المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) "أنتوني ليك"، اليوم الجمعة، إن أكثر من 100 ألف من الأطفال السوريين مازالوا محاصرين في الجزء الشرقي من مدينة حلب منذ أوائل يوليو/تموز الماضي.

جاء ذلك في بيان تلاه علي الصحفيين بنيويورك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، نيابة عن "ليك".

وشدد البيان على "مواصلة يونيسف لجميع الاستعدادات الضرورية لتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية والعاجلة (لأطفال حلب)، بما في ذلك الأدوية واللقاحات (التطعيم) والمكملات الغذائية".

وأردف قائلا "اليوم هو يوم آخر محزن وخطير للأطفال في سوريا، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في حلب حيث لا يزال أكثر من 100 ألف طفل محاصرين في الأجزاء الشرقية من المدينة منذ أوائل يوليو (تموز) الماضي، وأكثر من 35 ألف شخص نزحوا بالفعل من الأجزاء الغربية من المدينة".

وتابع، "الأطفال في حلب لا ينبغي لهم أن يعيشوا في خوف دائم من هجوم يقع عليهم في مدينة أصبحت واحدة من أكثر المدن خطورة في العالم".

ولفت إلى أن "كل طفل هناك (في حلب) يحتاج إلى وقفة فورية للقتال في حلب، وكل ثانية من كل دقيقة لها أهميتها عندما يتعلق الأمر بحماية وإنقاذ حياة الأطفال".

وفي سياق غير بعيد، نقل "دوغريك"، عن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا، قوله اليوم في جنيف إن "الوضع في داريا (بريف دمشق) خطير للغاية، معربا عن الأسف لعدم الاستجابة للدعوات المتكررة لرفع الحصار المفروض عليها منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012".

وأكد دوغريك أن الاتفاق الذي توصلت إليه المعارضة المسلحة مع النظام السوري، بشأن خروج المدنيين والمسلحين من بلدة "داريا" بريف دمشق، اليوم الجمعة، "لم تتم فيه استشارة الأمم المتحدة أو إشراكها في التفاوض على هذا الاتفاق".