مجلس الدولة الفرنسي يعلّق قرار حظر "البوركيني" على الشواطئ

أصدرت أعلى محكمة إدارية (مجلس الدولة) في فرنسا اليوم الجمعة حكمًا بتعليق حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي المعروف باسم "البوركيني" الذي أغضب المسلمين وأثار انقسامات داخل الحكومة وذلك إلى حين صدور حكم نهائي.

وأصدرت المحكمة قرارها عقب طلب من رابطة حقوق الإنسان بإبطال حظر ارتداء زي البحر الشرعي في بلدة "فيلانوف لوبيه" المطلة على البحر المتوسط على أساس أنه يخالف الحريات المدنية.

ويمكن بموجب النظام القضائي الفرنسي اتخاذ قرارات أولية قبل أن تعطي المحكمة لنفسها متسعا من الوقت لإصدار حكم في القضية المنظورة.