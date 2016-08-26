فوربس: "الصخرة" الممثل الأعلى أجرا بدخل 64.8 مليون $

الممثل الأمريكي والمصارع المحترف "دواين جونسون"

كشفت قائمة (فوربس) السنوية للنجوم الأعلى أجرا عن أن الممثل الأمريكي والمصارع المحترف "دواين جونسون" والمعروف أيضا باسم " الصخرة" هو الأعلى أجرا ، اذ بلغ أجره 64.8 مليون دولار خلال الـ 12 شهرا الماضية.

بينما يأتي ممثل أفلام الحركة العالمي "جاكي شان" في المرتبة الثانية ، حيث بلغ أجره 61 مليون دولار ، كما بلغ أجر الممثل الأمريكي "مات ديمون" 55 مليون دولار ليضعه في المرتبة الثالثة، حيث شهد أجره زيادة بلغت 120% خلال العام الماض ، بفضل تحقيق فيلمه في العام الماضي " ذَا مارشيان" أو رجل المريخ إيرادات هائلة.

وجاء "توم كروز" و"جوني ديب" من بين أعلى خمس نجوم أجرا في عالم السينما الأمريكية بأجر بلغ 53 مليون دولار لكروز و48 مليون دولار لديب.