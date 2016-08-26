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فنادق بالصين ترفض استقبال نزلاء من 5 دول إسلامية

26/8/2016

صورة لفندق في قوانغتشو- أرشيف(غيتي)

أمرت الشرطة بعض الفنادق الرخيصة في مدينة قوانغتشو الصينية بعدم استقبال نزلاء من خمس دول إسلامية لكن وزارة الخارجية الصينية قالت إنها لم تسمع بشيء كهذا.

وقالت ثلاثة فنادق بها غرف يتكلف المبيت فيها حوالي 150 يوانا (23 دولارا) لليلة في تصريحات لرويترز إنها تلقت إخطارات من الشرطة منذ مارس/آذار تأمرها برفض استقبال النزلاء القادمين من سوريا والعراق وتركيا وباكستان وأفغانستان.

وقال موظف بأحد الفنادق في اتصال تليفوني "لا أعرف السبب لكن لا يمكننا استقبالهم وحسب".

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ كونغ اليوم (الجمعة) أن القرار يبدو إجراء أمنيا يتزامن مع انعقاد مؤتمر عن التنمية في المدينة الأسبوع المقبل، وكذلك قبل قمة مجموعة العشرين في هانغتشو، رغم أن المدينتين تفصل بينهما مسافة تزيد عن الألف كيلومتر.

وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه لم يسمع بإصدار مثل هذا الأمر في قوانغتشو.

وتابع "سياستنا من حيث المبدأ هي تشجيع الناس في الصين والدول الأخرى على التواصل والتواد ومستعدون لعرض العديد من السياسات المناسبة في هذا الصدد".

ولم يتسن الاتصال بالمكتب الإعلامي للإدارة المحلية في قوانغتشو أو بالشرطة في المدينة الجنوبية للتعليق.

وقال فندقان فاخران لرويترز إنهما لم يتلقيا أي إخطار بهذا الشأن.

وقوانغتشو هي عاصمة إقليم قوانغدونغ وبها عدد كبير من السكان الأجانب كثيرون منهم تجار من أفريقيا.

وبالصين سكان مسلمون يعيش كثيرون منهم في منطقة شينجيانغ بأقصى الغرب حيث تقول الحكومة إنها تواجه حملة منسقة من متطرفين إسلاميين.

كما أن الصين تتودد للعالم الإسلامي وبالذات منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط وتربطها منذ سنوات طويلة علاقات وثيقة بباكستان. 

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