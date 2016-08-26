شركة أبل تصلح ثغرة أمنية في أجهزة أيفون وأيباد

طرحت شركة أبل الأمريكية تحديثا جديدا لنظام تشغيلها يعمل على إصلاح ثغرة أمنية خطيرة كانت تسمح لبرنامج تجسس إسرائيلي باختراق أجهزة الأيفون والأيباد.

وكان خبراء بشركة "لوك أوت" الأمنية قد كشفوا بالتعاون مع مختبرات جامعة تورنتو الثغرة الأمنية التي يجري إحداثها عبر إرسال رسالة نصية تتضمن رابطا إلى الهاتف، حيث يقوم هذا الرابط بتحميل برنامج التجسس الذي أنتجته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية المتخصصة في أنظمة التجسس والمراقبة.

وقال الباحثون الذين اكتشفوا الثغرة الأمنية في هاتف معارض عربي إنهم أبلغوا شركة أبل التي عملت معهم لإصلاح الثغرة، التي لم تكن معروفة من قبل.

وأرسلت الشركة التحديث الأخير لنظام تشغيلها بهدف منع هذه الثغرة.

وقالت شركة "إن إس أو" إنها تقوم بتصميم برامج التجسس لصالح الحكومات التي تستهدف هواتف مستخدمين بهدف جمع معلومات.

وتبلغ تكلفة مثل البرنامج الواحد من هذه البرامج مليون دولار، ويطلق عليها اسم "ثغرات عن بعد".