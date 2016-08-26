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شاهد: مقتل 9 في انفجار جنوبي شرق تركيا

26/8/2016

قالت مصادر إن انفجار سيارة ملغومة هز مقرا للشرطة في مدينة الجزيرة في تركيا اليوم (الجمعة) ما أدى إلى مقتل تسعة أفراد وإصابة العشرات في أحدث حلقة من سلسلة هجمات هزت جنوبي شرق البلاد المضطرب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان من الموقع الذي قيل إنه نقطة تفتيش للشرطة. وتقع الجزيرة في إقليم شرناق المتاخم لسوريا والعراق وتسكنه أغلبية كردية.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مسرح الهجوم، وقالت مصادر بمستشفى إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 64 آخرون.

وألقت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء مسؤولية الهجوم على حزب العمال الكردستاني الذي يخوض اشتباكات شبه يومية في المنطقة منذ يوليو/تموز الماضي عندما انهار اتفاق وقف إطلاق النار بينه والحكومة.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. وقتل أكثر من 40 ألف شخص معظمهم أكراد منذ حمل متمردون السلاح في عام 1984.

واتهم وزير الداخلية التركي إفكان آلا، أمس (الخميس) الحزب بمهاجمة موكب يقل زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو.

وتحمل الحكومة حزب العمال الكردستاني مسؤولية سلسلة من الهجمات التي وقعت هذا الشهر في جنوب شرق البلاد. وأعلن الحزب مسؤوليته عن هجوم واحد على الأقل على مركز للشرطة. 

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