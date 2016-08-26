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شاهد: مقتل راهبتين بعد طعنهما في منزلهما في مسيسبي

26/8/2016

عُثر على جثتي اثنتين من الراهبات الكاثوليك بعد أن تعرضتا للطعن حتى الموت أمس الخميس (25 أغسطس آب) في منزلهما في دورانت في ولاية ميسيسيبي الأمريكية.

وقال مسؤولون لوسائل الإعلام المحلية إنهم يحققون في القضية باعتبارها سطوا أفضى إلى القتل.

وأكدت جماعة "راهبات المحبة في الناصرة" وفاة الراهبتين اللتين كانتا تعملان في عيادة طبية وقالت إنهما الأخت بولا ميريل من جماعة  "المحبة في الناصرة" في ولاية كنتاكي والأخت مارجريت هيلد من مدرسة راهبات القديس فرنسيس في ميلووكي.

وقال الأب جريجوري بلاتا وهو صديق الراهبتين إن موتهما المفاجئ كان بمثابة الصدمة.

وأضاف "كانا يحظيان بمحبة الجميع، هنا في ليكسينغتون وكذلك في دورانت، وهذا هو السبب في أن ما حدث تسبب بصدمة لنا، إنه قتل لا معنى له".

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