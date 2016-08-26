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شاهد: مقتل امرأتين وحرقهما في الكونغو مع تصاعد العنف العرقي

26/8/2016

قال رئيس بلدية "بوتيمبو" في الكونغو الديمقراطية إن مجموعة من المواطنين جذبوا امرأتين من "الهوتو" من حافلة صغيرة وسحلوهما وقتلوهما ثم أضرموا النار في جثتيهما في شرق البلاد يوم الأربعاء  (24 من أغسطس/آب) الحالي مع تصاعد التوترات العرقية في المنطقة في أعقاب مذابح قتل فيها مئات المدنيين.

وقال سيكولي أوفاساكا ماكالا رئيس البلدية لمحطة إذاعة محلية إن المتجمهرين في مدينة "بوتيمبو" التي تسكنها أغلبية من "عرقية الناندي" اتهموا المرأتين اللتين كانتا تسافران في حافلة صغيرة في إقليم "كيفو" الشمالي بأنهما من مقاتلي "الهوتو".

وقتل عشرات في عمليات قتل عرقية متبادلة هذا العام.

وكان التناحر العرقي وعمليات الغزو التي تقوم بها "رواندا" و"أوغندا" والتنافس على الأرض والموارد المعدنية بين عشرات الجماعات المتمردة في "الكونغو" من بين أسباب الصراع في العقدين الماضيين.

وتلقي الحكومة اللوم في مذابح على مدى العامين الماضيين قتل فيها أكثر من 700 من المدنيين على "متمردين إسلاميين" أوغنديين، لكن محللين مستقلين يقولون إن جماعات مسلحة أخرى متورطة في القتل، وإن التنافس العرقي يلعب دورا كبيرا.

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