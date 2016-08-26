شاهد: سكان داريا السورية يغادرون تنفيذا لاتفاق الإجلاء

دخلت حافلات للهلال الأحمر السوري مدينة داريا بريف دمشق لإجلاء المدنيين تطبيقا لاتفاق بين قوات النظام والمعارضة المسلحة في المدينة.

ويقضي الاتفاق بإجلاء المدنيين وخروج المقاتلين من المدينة.

وستقل الحافلات المدنيين إلى مدينة الكسوة الخاضعة لسيطرة النظام بريف دمشق.

وتقضي شروط النظام بمنع الأهالي من حمل أيِّ شيء من مقتنياتهم الشخصية ذات القيمة المادية، بالإضافة إلى منعهم حمل المال أو الذهب.

وتخضع مدينة الكسوة في معظمها لسيطرة النظام، باستثناء حي صغير خاضع للمعارضة ومحاصر بشكل كامل من قبل النظام السوري.