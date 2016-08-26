شاهد: روبوت يرعي الماشية في أستراليا

طور علماء أستراليون روبوتا يقوم بدور "راعي الماشية" لمساعدة المزارعين في رعي الماشية في أستراليا، التي تعد من أكبر مصدري الماشية في العالم.

وأطلق فريق الباحثين القائم على المشروع اسم "سواغبوت" على الروبوت الجديد، وقالوا إنه يهدف إلى تعويض النقص في الأيدي العاملة في البلاد.

ويقود فريق الباحثين العالم الأسترالي من أصل أردني صلاح سكرية، البروفيسور بجامعة سيدني.

وقال سكرية، ، أستاذ الروبوتات والأنظمة الذكية، إن المزارعين يمكنهم التحكم في الروبوت الجديد عن بعد، وأضاف أن الروبوت مازال قيد التطوير، لكنه أوضح أنه من الممكن البدء في إنتاجه في غضون ثلاث سنوات.

وأشار سكرية إلى أن الروبوت الجديد يستطيع استكشاف الأرض وتقييم جودة المرعى واجتياز العوائق الموجودة في الأرض، وتتبع الماشية، ومعرفة ما إذا كان أي منها مريضا أم لا.

وتعد أستراليا واحدة من أكبر الدول المصدرة للماشية في العالم، لكن نقص العمالة يعد من أهم العقبات التي تواجه المزارعين في رعي الماشية.