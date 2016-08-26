تونس تحذر من التقشف وخفض الوظائف إذا استمرت الصعوبات

البرلمان التونسي- أرشيف

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد اليوم (الجمعة) إن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف يتضمن خفض وظائف القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية.

وقال الشاهد أمام البرلمان "إذا استمر الوضع هكذا سنكون مجبرين في العام 2017 على اتباع سياسية تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".

جاءت تصريحات الشاهد في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة.

وتواجه تونس صعوبات مع انخفاض إيرادات السياحة بعد الهجومين الكبيرين اللذين استهدفا سائحين أجانب العام الماضي بما أضر بواحد من القطاعات الرئيسية في البلاد.