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تغييرات بدوري أبطال أوربا للقدم بداية من 2018-2019

26/8/2016

شعار الدوري الأوربي لكرة القدم

في إطار تغييرات كبيرة أعلن عنها الاتحاد الأوربي لكرة القدم اليوم الجمعة ستحصل كل بطولة من بطولات الدوري الأوربية الأربع الكبرى على أربعة أماكن تلقائية في دوري أبطال أوربا للعبة الشعبية بداية من موسم 2018-2019.

وحسب النظام الحالي فإن أول ثلاث من بطولات الدوري الأوربية وهي حاليا إسبانيا وألمانيا وانجلترا تحصل كل منها على ثلاثة أماكن في البطولة الأوربية الأولى للأندية، في حين يخوض الفريق الرابع جولة تصفيات ذهابا وإيابا للوصول لدور المجموعات.

أما الدوري الرابع على مستوى أوربا وهو الدوري الايطالي حاليا فإنه يحصل على مكانين تلقائيين في دور المجموعات إضافة إلى مكان ثالث عن طريق خوض جولة التصفيات.

ويستخدم الاتحاد الأوربي لكرة القدم معايير معقدة لتصنيف بطولات الدوري الأوربية.

وجاء الإعلان عن هذه التغييرات من جانب الاتحاد الأوربي للعبة الشعبية بعد أن بحث عدد من كبرى الأندية الأوربية إمكانية تشكيل بطولة دوري ممتاز حتى من دون موافقة الاتحاد الأوربي للعبة.

ولم يوافق الاتحاد الأوربي لكرة القدم على منح بعض الأندية الكبرى أماكن مضمونة وثابتة في دوري الأبطال كما طلب البعض.

وقال جيورجيو ماكيتي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الأوربي لكرة القدم إن نظام البطولة سيبقى كما هو مع إقامة جولة التصفيات ثم دور المجموعات وبعد ذلك أدوار خروج المهزوم.

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