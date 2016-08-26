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تضرر نحو 300 موقع ثقافي جراء زلزال إيطاليا

25/8/2016

انهيار أبنية عديدة في زلزال إيطاليا

ذكر وزير الثقافة الإيطالي داريو  فرانشيسكيني أن الزلزال العنيف الذي ضرب وسط إيطاليا ألحق أضرارا بـ 293 معلما وموقعا ثقافيا، تعرض 50 منها لأضرار جسيمة.       

وقال داريو للصحفيين في روما الخميس : " من المحتمل أن يزيد العدد نظرا لمساحة المنطقة التي ضربها الزلزال".

وأضاف أنه: "لا بد من إعادة هذه الأماكن مجددا إلى ما كانت عليه منذ عدة سنوات"، وأوضح أن الإجراءات الوقائية من أجل حماية المواقع من مزيد من الزلازل ينبغي أن تكون لها أولوية.

وأسفر الزلزال الذي ضرب منطقة جبلية في ساعة مبكرة من الأربعاء عن تدمير مبان تاركا العديد من الأشخاص تحت الأنقاض في بلدات أماريتشي وأكومولي وأركواتا ديل ترونتو.

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