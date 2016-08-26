تركيا تستبعد نهاية سريعة للتوغل في سوريا

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الجمعة إن القوات التركية ستبقى في سوريا ما يلزم من الوقت لتطهير المنطقة الحدودية من تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من المسلحين بعد مقتل 11 ضابط شرطة على الأقل في هجوم للمسلحين الأكراد بشاحنة ملغومة.

يأتي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقرا للشرطة في إقليم يقع على الحدود مع سوريا والعراق بعد يومين من أول توغل عسكري كبير لتركيا في الأراضي السورية. ويستهدف التوغل طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من المنطقة الحدودية ومنع المقاتلين الأكراد من السيطرة على مزيد من الأراضي.

في الوقت نفسه سعى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع بينهما في جنيف اليوم الجمعة للتوصل إلى اتفاق لقتال الإسلاميين المتشددين في سوريا.

ومن شأن مثل هذا الاتفاق نظريا أن يمهد الطريق أمام عملية انتقال سياسي تنهي الصراع المستمر منذ خمس سنوات.

وشهدت تركيا سلسلة من التفجيرات الدموية هذا العام اتهمت الجماعات الإسلامية المتشددة بالمسؤولية عنها لكنها تخشى أن تسيطر المجموعات المسلحة الكردية السورية على مساحات من المناطق الحدودية مما يعزز قوة المسلحين الأكراد على أراضيها.

وقال الرئيس التركي طيب أردوغان إن التفجير في إقليم "شرناق" لن يؤدي إلا لزيادة عزم بلاده على قتال المتشددين في الداخل والخارج.

وقال يلدريم إنه ما من شك في أن حزب العمال الكردستاني مسؤول عن الهجوم.

وفي وقت لاحق أعلن حزب العمال الكردستاني في بيان على الإنترنت مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مقر الشرطة في جنوب شرق تركيا اليوم الجمعة.

وقال يلدريم في مؤتمر صحفي في اسطنبول "منذ البداية كنا ندافع عن وحدة أراضي تركيا.

وأضاف، "نحن أيضا ندافع عن وحدة أراضي سوريا".

وتابع، "هدف هذه التنظيمات الإرهابية هو تأسيس دولة لهم في هذه الدول، لكنهم لن ينجحوا في ذلك أبدا".

واضاف: "ستستمر عملياتنا في سوريا حتى نضمن بالكامل أمن حياة وممتلكات مواطنينا وأمن حدودنا، كما سنستمر حتى اقتلاع تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من العناصر الإرهابية من هناك".

واستنكرت سوريا العملية التركية التي أطلق عليها اسم درع الفرات واعتبرتها انتهاكا لسيادتها.

وتوغلت القوات الخاصة التركية مدعومة بدبابات ومقاتلات في الأراضي السورية دعما لمقاتلين من المعارضة السورية معظمهم من (التركمان والعرب) مما مكنهم من السيطرة سريعا على مدينة جرابلس الحدودية من تنظيم الدولة الإسلامية يوم الأربعاء.

وقال شهود إن المركبات العسكرية التركية كانت تتنقل من وإلى الأراضي السورية اليوم الجمعة في الوقت الذي كانت فيه التفجيرات تدوي حول معبر قرقميش البري بينما كانت قوات الأمن التركية تحاول إزالة الألغام والمتفجرات التي خلفها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت مصادر محلية تركية إن اسماعيل متين قائد الحيش التركي الثاني المسؤول عن الحدود مع سوريا والعراق زار جرابلس اليوم الجمعة.