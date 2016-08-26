تحقيق أمريكي في اختراق موقع ليزلي جونز ونشر صورها عارية

الممثلة الأمريكية ليزلي جونز

تجري وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحقيقا في اختراق الموقع الإلكتروني للممثلة ليزلي جونز حيث نشر المخترقون عليه صورا عارية وبيانات شخصية.

وأبلغت راشيل يونغ يو المتحدثة باسم إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية رويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني أمس الخميس "التحقيق جار الآن. ولا تفاصيل أخرى متاحة في الوقت الحالي حفاظا على سلامة سير القضية".

وإدارة الهجرة والجمارك تتبع وزارة الأمن الداخلي. ولم يجب متحدثون باسم جونز على طلبات للتعليق.

وجرى تعليق موقع جونز الإلكتروني يوم الأربعاء بعد أن نشرت عليه صور عارية وصور من جواز سفرها ورخصة قيادتها. وأشارت تقارير إلى أنه أمكن اخترق الموقع من خلال هاتفها المحمول أو حسابها على موقع الموسيقى (آي كلاود).

كما نشر المخترقون صورا لجونز مصحوبة بصور لغوريلا.

وأصبحت الموضوعات المتعلقة بنجمة الكوميديا الأمريكية من أكثر الموضوعات تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث أبدى كثير من مستخدمي تويتر ومنهم شخصيات معروفة الدعم لها.