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بول وولفويتز مستشار بوش السابق سيصوت لكلينتون

26/8/2016

بول وولفويتز -المستشار الجمهوري للرئيس الأسبق بوش

ذكرت صحيفة دير شبيجل الألمانية اليوم الجمعة أن بول وولفويتز  المستشار الجمهوري للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش يعتزم التصويت للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني رغم "تحفظاته الجدية".

ونقلت المجلة عن وولفويتز الذي عمل نائبا لوزير الدفاع في عهد بوش وكذلك رئيسا للبنك الدولي قوله إنه يعتبر المرشح الجمهوري دونالد ترامب خطرا أمنيا لإعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وآرائه بشأن الصين.

كما نقلت المجلة عن وولفويتز قوله في مقابلة "من المهم توضيح كم هو غير مقبول".

وينضم وولفويتز لقائمة طويلة من الجمهوريين الذين قالوا إنهم لن يصوتوا لترامب.

وأضاف: "أتمنى لو كان هناك مرشح أستطيع أن أؤيده بحماس. سأضطر للتصويت لهيلاري كلينتون على الرغم من تحفظاتي الجدية بشأنها".

وأظهر استطلاع للرأي لرويترز/إبسوس هذا الأسبوع أن كلينتون ستفوز بالولايات الرئيسية غير المحسومة وهي فلوريدا وأوهايو وفرجينيا وأن فرصتها في الفوز على ترامب إذا أجريت الانتخابات الآن تبلغ 95 في المئة.

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