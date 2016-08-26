الاحتلال الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا بالضفة الغربية

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا بزعم قيامه بالجري باتجاه نقطة تفتيش لجيش الاحتلال في بلدة سلواد الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول فلسطيني إن الضحية رجل يبلغ من العمر 38 عاما، ويعاني خللا عقليا، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الاحتلال لم تعثر على أي أسلحة مع الضحية.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن جنودا إسرائيليين شاهدوا الرجل يجري باتجاه نقطة للجيش ببلدة سلواد فأطلقوا النار عليه وأردوه قتيلا.

وأضافت أن الجيش يحقق في الحادث.

وانطلقت في أكتوبر/تشرين أول الماضي هبّة فلسطينية ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى واستمرار الاستيطان في الأراضي المحتلة، استشهد فيها 209 من الفلسطينيين على الأقل بنيران الاحتلال الإسرائيلي.