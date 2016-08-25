مقتل 11 طفلا في غارات للنظام على حلب/ أرشيفية

قتل 11 طفلا (الخميس) في قصف جوي لقوات النظام السوري بالبراميل المتفجرة على أحد الأحياء الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شرق مدينة حلب في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قتل 15 مدنيا، بينهم 11 طفلا، في قصف بالبراميل المتفجرة على حي باب النيرب" في الجهة الشرقية لمدينة حلب، مشيرا إلى أنه بين القتلى "ستة أطفال ومواطنتان من عائلة واحدة"..

وأشار عبد الرحمن إلى أن "القصف استهدف منازل المواطنين"، وأسفر أيضا عن سقوط عدد من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

وتشهد مدينة حلب منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة وتبادلا للقصف بين قوات النظام التي تسيطر على الأحياء الغربية والفصائل المعارضة التي تسيطر على الأحياء الشرقية.

وتمكنت فصائل المعارضة في السادس من الشهر الحالي من التقدم في جنوب غرب حلب، ما مكنها من فك حصار فرضته قوات النظام لنحو ثلاثة أسابيع على الأحياء الشرقية، وفتحت طريقا جديدة عبر منطقة الراموسة جنوبا.