مصر.. النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل مالك عدلي

الناشط الحقوقي المصري مالك عدلي

أكد المحاميان والحقوقيان المصريان خالد علي ومختار منير للجزيرة مباشر أن المحامي العام لنيابات جنوب بنها، قرر منذ قليل الاستئناف علي قرار إخلاء سبيل الناشط الحقوقي مالك عدلي بضمان محل إقامته علي خلفية اتهامه بالتحريض علي التظاهر وقلب نظام الحكم، وحددت النيابة جلسة السبت المقبل لنظر الاستئناف.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات جنوب بنها المنعقدة بشبرا الخيمة، أصدرت قراراً، ظهر اليوم الخميس، بإخلاء سبيل الحقوقي المصري مالك عدلي بضمان محل إقامته علي ذمة القضية المتهم فيها بالتحريض علي قلب نظام الحكم.

وأنكر مالك عدلي جميع التهم المنسوبة إليه أمام وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، ومثل عدلي بدون أحراز في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على مالك عدلي لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر اعتراضاً على اعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان في اتفاقية لترسيم الحدود بين البلدين , وتم عرضه على النيابة العامة.‏

وكانت منظمة العفو الدولية قد بعثت برسالة إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والمدعى العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير سجن طرة ورابطة المحامين الدولية، احتجاجاً على الإساءة لمالك عدلي، وطالبت بإخلاء سبيله.

وأعربت العفو الدولية خلال رسالتها عن قلقها إزاء استمرار سوء المعاملة التي يتعرض لها عدلي وقضاء 3 أشهر في الحبس الانفرادي، وعرقلة ممثليه القانونيين، كما واجه في الحبس مشكلات صحية عديدة منها ارتفاع ضغط الدم والتهاب في المفاصل وآلام في الظهر.

ورأت المنظمة أن ما يواجهه عدلي من اتهامات وسوء معاملة، دليل على القمع الموجه ضد المحامين والنشطاء المصريين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الدستورية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، حيث إن عدلي هو أحد الأعضاء المؤسسين لجبهة للدفاع عن المتظاهرين في مصر، وهي مجموعة تضم 34 منظمة من منظمات حقوق الإنسان والمحامين المستقلين، تدافع عن المتظاهرين السلميين وتوثق الممارسات غير القانونية التي تقوم بها قوات الشرطة ضدهم.

ولم يكن عدلي المعتقل الوحيد من بين المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين منذ ابريل من هذا العام، ومنهم أحمد عبد الله ومنى ثابت ومحامي العمال هيثم محمدين.