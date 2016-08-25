البث الحي
منوعات

مسلمة فرنسية تستنكر قيام الشرطة بإجبارها على خلع الحجاب

25/8/2016

الشرطة أثناء إجبارها السيدة المسلمة على خلع البوركيني والحجاب

استنكرت مسلمة فرنسية قيام الشرطة الفرنسية بإجبارها على خلع حجباها أثناء تواجدها بأحد شواطئ مدينة "نيس" (جنوب)، أمس الأربعاء، مؤكدة أن هذه هي "الإساءة الأولى" من نوعها التي تتعرض لها منذ ارتدائها الحجاب قبل نحو 6 سنوات.

وذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق اليوم، أن أربعة رجال شرطة حاصروا امرأة (34 عامًا) كان تستلقي على أحد شواطئ نيس، وأجبروها على خلع حجابها وبعض ملابسها، رغم أنها لم تكن ترتدي زي البحر المعروف باسم (البوركيني) الذي حظرته بعض البلديات في البلاد مؤخرًا.

ومعلقة على ما تعرضت له، قالت المرأة في لوكالة الأناضول، متحفظة على كشف هويتها لاعتبارات اجتماعية:  "يبدو أن بعض السلطات المحلية (في فرنسا) تتوجه لفرض حظر على ارتداء للحجاب، وليس فقط على البوركيني؛ الأمر الذي لن يقبله مسلمو البلاد جملةً وتفصيلًا".

وأضافت: "هذه الإساءة الأولى من نوعها التي أتعرض لها منذ ارتدائي الحجاب قبل ست سنوات".

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قالت المرأة ذاتها إنها "شعرت بأن تعامل ضباط الشرطة معها كان عنصريًّا ومقصودًا لإهانتها بشكل علني".

وأيدت المحكمة الإدارية بمدينة "كان" قرار المنع، ونقلت وسائل إعلام فرنسية، في وقت سابق، عن قائد شرطة المدينة إن عدم ارتداء ما تدعوه السلطات "ملابس الاستحمام الصحيحة" يشكل انتهاكا يعاقب بغرامة مقدارها 38 يورو (42 دولارًا).

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، قبل أيام دعمه لرؤساء البلديات الذين قرروا حظر ارتداء "البوركيني".

واعتبر في حوار مع صحيفة محلية أن البوركيني "ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع مبني خصوصا على استعباد المرأة".

و"البوركيني"، لباس بحر إسلامي للنساء، وهو كلمة مشتقة من كلمتي برقع وبيكيني، ويغطي هذا الرداء جسد المرأة كاملا بالإضافة لشعرها.

المزيد من منوعات

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)