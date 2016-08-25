فيديو مؤثر: طفلان يبكيان مقتل أخيهم بالبراميل المتفجرة

بثت قناة " مركز حلب الإعلامي" على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب فيديو لطفلين سوريين من مدينة حلب وهما يتعانقان ويبكيان مقتل أخيهم في قصف بالبراميل المتفجرة.

وقالت القناة إن القصف على حي باب النيرب بحلب، أسفر عن مقتل الطفل شقيقهم.

وشنت الطائرات الروسية وطائرات النظام السوري منذ ساعات الصباح الباكر أكثر من 120 غارة جوية على أحياء حلب وريفها الجنوبي.

وقتل أربعة أطفال في قصف مروحيات النظام لحي باب النيرب في حلب، كما قتل مدنيان بقصف روسي في ريف حمص.

وذكر ناشطون أن الطيران الحربي السوري والروسي شن أكثر من 120 غارة على أحياء حلب وعلى ريفها الجنوبي استهدفت فيها مواقع المعارضة السورية المسلحة، وتركز القصف بالصواريخ العنقودية والفراغية على مخيم حندرات ومناطق الجندول وبعيدين وعين التل وأحياء المواصلات والقاطرجي والميسر وحي طريق الباب.